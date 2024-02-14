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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Diploma krizinde Bakanlığın bir günahı yoktur..

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu; Diploma krizi konusunda açıklama yaptı

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: Diploma krizinde Bakanlığın bir günahı yoktur..
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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu; "Diploma krizi çıkınca, ‘bizim günahımız yok, günah Eğitim Bakanlığı’nındır’ deniyor. Bize gelen diplomalarla transkriptler de gelir, transkriptleri görüp onaylıyoruz ama onların doğruluğunun denetimi YÖDAK’a aittir. Kurumlar arasında ayrışma, tıkanma yaratacak ilişki biçimi lüks olur. Bizim böyle bir lüksümüz yok…” diye konuştu

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Doğru Söz
Doğru Söz - 3 dakika Önce

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