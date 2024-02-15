Yoğun hazırlık yapılıyor

Fileleftheros gazetesi aynı haberinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, görüşmede Kıbrıs sorununu ele aldıklarını belirtti.

Yerapetridis, Kıbrıs sorunu konusunda taraflara verilen fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinden söz ederken BM Güvenlik Konseyi’nin iki kesimli, iki toplumlu federasyona ilişkin kararlarına bağlı kalmayı da sürdürdüklerini ifade etti.

Yerapetridis ayrıca Kıbrıs sorununda olumlu gelişmelere sahip olmak için Yunanistan’ın her türlü olanağı tüketeceğini de söyledi.

Hristodulidis temas halinde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in ABD ziyareti öncesinde ve sonrasında Atina ile temas halinde olduklarını belirtti.

Yunan hükümetinin, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını desteklemekle kalmadığını aynı zamanda kendilerinin memnuniyetle karşıladığı, başrol bir rol üstlendiğini ifade eden Hristodulidis, iki ülke arasında her zaman var olan mutlak koordinasyondan da bahsetti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs’a gelişini, Mart ayının ikinci on günü içerisinde beklediklerini kaydedereküzerinde anlaşmaya varılan çerçeve zemininde, müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının da yaratılması temennisinde bulundu.

Holguin, Londra'ya gidecek

Bu arada BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, Kıbrıs’la ilgili ikinci tur seyahatinde ilk durağının Londra olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “2’inci Seyahatine Londra’dan Başlayacak” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, iki tarafla temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a gelmeden önce Londra’ya uğrayacağını yazdı.

Holguin’in şu anda Kolombiya’da olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılması hedefiyle, Kıbrıs sorunu satranç tahtasındaki bir sonraki hamleler için hazırlık yaptığını yazan gazete, haberinde ayrıca BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre BM Basın Sözcüsü Dujarric yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín Cuellar’ın görevine şevkle devam edeceği mesajını gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 09:55