Eğitimi büyük kaos bekliyor

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, hükümetin okullardaki öğretmen, yönetici ve alt yapı eksikliği için hiçbir şey yapmadığını savunarak, “Eylülde eğitimi büyük bir kaos bekliyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı’na eğitim sendikalarıyla birlikte hareket etmesi için defalarca çağrı yapıldığını söyleyen Eylem, “Okulların depreme dayanıklılık raporları hala çıkmadı. Çıksa dahi, bu okulların eylüle yetişmesi imkansız. Bütçe ayrılması, ek binaların veya yeni okulların yapılması gerekiyordu ama tek bir çivi dahi çakılmadı. Planları konteynırda ve çadırda eğitimdir.” ifadelerini kullandı.

Eylem, “talimat almak ve öğretmen düşmanı olmakla" suçladığı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı.

“Hükümetin eğitimle ilgili gailesi yok”

KTOEÖS'te dün düzenlenen basın toplantısında ilk sözü Selma Eylem aldı.

Öğretmen maaşlarından temmuz ayında yapılan grev kesintisine değinen ve bunu “yasa dışı” diye niteleyen KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, öğretmenlerin ve sendikanın hedef alındığını savundu.

Eylem, “Ekonomik sıkıntıların yaşandığı böyle bir dönemde, haziranda grev yapmadığı halde öğretmen maaşlarından kesinti yaparak tarihe geçtiler.” ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı’nın haftada 2 gün öğleden sonra da eğitime devam edileceği yönünde bir açıklaması olduğunu söyleyen Eylem, bunun için nasıl bir hazırlık yapıldığını sorarak, “Ders saati artırılıyor, peki alt yapıyla ilgili hazırlık var mı, yok.” dedi.

Müdür, müdür muavini nakillerinin yapılmadığını, öğretmen nakilleriyle ilgili sayının yeterli olmadığını savunan Eylem, “Eylül ayında eğitimi büyük bir kaos bekliyor ama hükümetin de Eğitim Bakanı’nın da eğitimle ilgili gailesi yok” dedi.

Bir soru üzerine Eğitim Bakanlığı görevinde kimin olduğunun kendileri için önemli olmadığını söyleyen Eylem, “Bizim için önemli olan bakan değil, yasalara uyan, nitelikli, çağdaş ve bilimsel eğitim için karar alan, paydaşlarla birlikte hareket edebilen bir Eğitim Bakanlığıdır ” dedi.

Özel okullardan devlete geçen öğrencilerle ilgili soru üzerine Eylem, mevcut öğrenci sayısıyla bile nitelikli eğitimin zorlaştığını, artan öğrenci sayısının sadece nitelikli eğitim için değil okullardaki güvenlik için de sorun yaratacağını söyledi.

Basın açıklamasını Zekai okudu

Eylem’in konuşmasının ardından Eğitim Sekreteri Adnan Zekai basın açıklamasını okudu.

Zekai, açıklanmayan müdür ve müdür muavini münhalleri konusunda hukuki mücadelenin hemen başlatılacağını kaydetti.

