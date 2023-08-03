21 günde yargı

Güzelyurt’a bağlı Bostancı köyünde meydana gelen olayda eve alkollü gelmemesi konusunda kendisini uyaran eşini ve şikayet üzerine olay yerine giden iki polisi darp eden Şeref Gökceren dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının daha önce de benzer suçlar işlediği belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi. Mahkeme zanlıyı birçok suçtan yargılanmak üzere 21 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderdi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, Şeref Gökceren’in 31 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarındaki Bostancı'daki evinde eşi Z.G. ile içkili eve gelmemesi konusunda tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlının tartışma esnasında eşine hitaben “Senin ölümün benim elimden olacak” dedikten sonra genç kadını elleri ile ittirmek suretiyle yere düşürerek darp ettiğini belirtti.

Soruşturma memuru, Z.G.’nin polisi arayarak şikayetçi olduğunu, olay yerine ekip gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının olay yerine giden görevli memurlara, eşine ve çocuklarına hareket ettiğini belirtti.

Araya giren polisleri de darp etti

Soruşturma memuru, zanlının eşini darp etmemesi için araya giren polis memuru S.İ.’nin sağ elini büktüğünü ayrıca onu tutuklamaya çalışan polis memuru M.G.'nin de vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile gelişi güzel vurup ciddi şekilde darp edip görevinden men ettiğini aktardı.

Polis, zanlının olay yerinde gözaltına alındığını, önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının daha önce de benzer suçlara işlediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlıyı şiddet tehdidi”, “kadına karşı şiddet”, “polisi darp, görevinden men”, “sarhoşluk”, “uygunsuz tavır-ı hareket ve rahatsızlık” suçlarından yargılanmak üzere 21 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderdi.