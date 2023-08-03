İki kişi tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirilen 750 gram hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor. Operasyon kapsamında tutuklanan zanlılardan Seçkin Akyer ve Mehmet Yazgı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mesele kapsamında tutuklanan Hilmi Yıldız’ın ise bugün mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 29 Temmuz 2023 tarihinde saat 21.20 sıralarında Gazimağusa Otobüs Terminali’nin arka kısmında bulunan Bayraktar Yolu üzerindeki bir arazide zeytin ağacı altına bir şahsın birşey sakladığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, alınan bilgi üzerine bölgeye intikal ettiklerini hatırlattı. Polis, konu zeytin ağacı altında, 2 ayrı poşette, 7 paket halinde 750 gram hintkeneviri(kubar) türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor

Bölgede pusu görevine başladıklarını belirten polis, saat 22.00 sıralarında, Seçkin Akyer’in konu yere gelerek uyuşturucu maddeleri aldığı sırada, kendisine dur ihtarı yapıldığını açıkladı. Polis, zanlının poşetleri araziye attığını ancak suçüstü tutuklandığını açıkladı. Zanlıdan yapılan soruşturmada, konu uyuşturucu maddeleri Mehmet Yazgı’dan aldığını tespit ettiklerini belirten polis, Yazgı’nın da 23.30 sıralarında tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, mesele kapsamında Hilmi Yıldız isimli zanlının da bağlantılı olarak yakalandığını ve pazartesi günü mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların, 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.