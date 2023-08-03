Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta artan hayat pahalığı her kesimi etkilerken, sorunlardan bunalan gençler sosyal medyada ‘Değişim zamanı’ etiketiyle örgütlendi. Örgütlenen bir grup genç, ellerinde “sağlık, eğitim, yol yok, vergi var”,” temel gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın”, “asgari ücret değil insanca yaşam istiyoruz” yazılı dövizlerle Başbakanlığın önünde toplandı. Gençlerin eylemine ileri yaştaki vatandaşlar da destek verdi.

Başbakanlık önünde basın açıklaması yapan grup sözcüsü Umut Asyam, geçim sıkıntısı çeken veya göç etmek istemeyenlerin eylemlere katılarak destek verip sesini duyurması çağrısında bulundu.

Eylem Demre Çoşkun’un basın bildirisini okumasıyla sona erdi. Yapılan açıklamada yakın bir zamanda yeniden eylem yapılacağı ve her seferinde daha şiddetli olacağı ifade edildi. Asgari Ücret ve ülkeden göçün sona ermesi adına başlatılan eylemin bir günlük olmadığını, halkın temel haklarını söke söke alması adına fitilin ateşlendiği ve büyük bir mücadele edileceği kaydedildi.