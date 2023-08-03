Ömer KADİROĞLU

Sık sık kazaların meydana geldiği ‘Ölüm Yolu’ olarak adlandırılan Değirmenlik-Girne anayolunda

(Dağyolu) dün bir felaket daha yaşandı. Öğle saatlerinde meydana gelen kazada 68 AH 424 Aksaray plakalı TIR’ın şoförü sağ şeride geçerek karşı istikametten gelen PY 113 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonrasında salon araç adeta hurdaya döndü.

Kaza sonucunda sürücü araç içinde sıkışan Hasibe Bekiz itfaiye ekibinin yardımlarıyla çıkarıldı. Bekiz ile birlikte aynı araçta bulunan Nahide Garip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaldırıldı. TIR sürücüsü Fikret Kabak ise polis tarafından tutuklandı.

Kaza nasıl oldu

Polisten verilen bilgiye göre; kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. TIR sürücüsü 55 yaşındaki Fikret Kabak, yönetimindeki 68 AH 424 plakalı TIR’la Girne'den Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçti. TIR, bu esnada karşı istikametten gelen Hasibe Bekiz yönetimindeki PY 113 plakalı salon aracın yan kısmına çarparak, altına aldı. TIR, bir süre salon aracı sürükledikten sonra sürücü fren yaptı.

Yaralıları itfaiye çıkardı

TIR’ın altında kalan ve bir süre sürüklenen araç parçalara ayrıldı. Sürücü Hasibe Bekiz ile yanında yolcu olarak bulunan Nahide Garip hurdaya dönen salon araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. kazada ağır yaralanan Hasibe Bekiz ile Nahide Garip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hasibe Bekis ve Nahide Garip ameliyata alındı. Bekiz ile Garip için sosyal medyadan kan bağışı için çağrı yapıldı.

Bu arada kaza yerine giden Hasibe Bekis ve Nahide Garip’in yakınları fenalık geçirdi.

Polis, kazanın ardından TIR sürücüsü Fikret Kabak’ı tutuklarken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.





Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023, 02:48