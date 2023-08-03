Yangınlarda Kıbrıs üs olacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Ürdün’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında, Güney Kıbrıs’ın merkez olacağı şekilde, orman yangınlarının söndürülmesinde işbirliği yapılmasını öngören anlaşmalar imzalandı.

Fileleftheros gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Ürdün’e dün gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Ürdün Kralı II. Abdullah’la görüştüğünü, Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında üç işbirliği anlaşması imzalandığını yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Ürdün ziyaretinin, Türkiye’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini canlandırma politikasına girişme kararı aldığı kritik bir zamanda gerçekleştiği yorumunda bulunurken Hristodulidis’in Ürdün Kralı II. Abdullah’la gerçekleştirdiği görüşmede, Prens Hüseyin’in de hazır bulunduğunu aktardı.

Habere göre, Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ilk olarak Hristodulidis-Abdullah görüşmesi gerçekleşirken, daha sonra iki ülkenin heyetleri arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

Kral II. Abdullah Hristodulidis’i kabulünde yaptığı konuşmada, Hristodulidis’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken iki ülke arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptı.

Hristodulidis ise, Ürdün’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülkenin, bölgedeki sorunları çözme adına her zaman işbirliği yaptıklarının altını çizdi.

Hristodulidis, Suriye’deki sorunlar sebebiyle Ürdün’ün büyük bir mülteci sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildiklerini, uluslararası toplumun Ürdün’e daha fazla destek çıkması gerektiğini da sözlerine ekledi.