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Büyük panik yaşandı

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Limasol’da ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine ulaşan yangın havadan ve karadan müdahaleyle 8 saatte söndürüldü

Büyük panik yaşandı
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Güney Kıbrıs’ın Limasol bölgesinde bulunan Ay. Mama-Kalohor arasındaki sarp mevkide orman yangını çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, geniş bir alana yayıldı.  Yangının Pelendri ve Potamitissa köylerine ilerlemesi üzerine panik yaşanırken, havadan 9 uçakla alevlere müdahale edildi. Rum basını, saat 15.00 sıralarında çıkan yangına itfaiyeye bağlı 30 aracın da karadan destek verdiğini bildirdi. Yangınını söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyeci hafif yaralanırken, bazı ahşap evlerin alevlere teslim olduğu belirtildi. 
Ekiplerin mücadelesi sonucu yangın havadan ve karadan müdahaleyle 8 saatte söndürüldü.  Yangının Agios Mamas ve Kalos Chorios yerleşimlerini birbirine bağlayan yolun kenarındaki taş ocağı alanından çıktığı tespit edildi. 

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