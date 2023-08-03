Ağır ihmal var

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Ceasar Resort isimli sitede önceki gün meydana gelen olayda atık koridorunda gaz zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren İran uyruklu Mohannad Şhayeste ile Mohammad Aghjeloo’nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis, olayda ihmali olduğu iddiasıyla sitenin genel bakım ve onarım müdürü Eyüp Han ile arıtma tesisi genel sorumlusu Hamit Okay Yurdacan’ı gözaltına aldı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kirli su arıtma havuzunda bulunan hava sirkülasyon cihazının ilk etapta çalışmadığının tespit edildiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nuri Diner, 1 Ağustos 2023 tarihinde, 08.30 ile 15.50 saatleri arasında, Ceasar Resort isimli sitenin kirli su arıtma havuzu içerisinde, bakım görevi yapan Mohammad Şhayeste ve Mohammad Aghjeloo isimli iki kişinin, yeraltında biriken gaz nedeniyle zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini anımsattı.

Sirkülasyon cihazı çalışmıyordu

Olayda ihmali görülen sitenin genel bakım ve onarım müdürü Eyüp Han ile arıtma tesisi genel sorumlusu Hamit Okay Yurdacan’ın tutuklandıklarını belirten polis, yaşamlarını yitiren 2 İranlının otopsi işlemlerinin dün itibarı ile gerçekleştiğini açıkladı.

Polis, Çalışma Dairesinin de ilgili sitede inceleme yaptığını bildirdi. Polis memuru, arıtma havuzu ve koridorunda yapılan incelemede, ilk etapta hava sirkülasyon cihazının çalışmadığının tespit edildiğini de belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru, mahkemeden 2 gün süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Otopsi işlemleri tamamlandı

Bu arada kirli su atık toplama havuzu içerisindeki atıkların arıtılması ile ilgili 3 metre derinlikteki koridor bölümünde yaşamlarını yitiren iki İranlı şahsa otopsi yapıldı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mohammad Shayesteh (E-41) ve Mohamad Aghjeloo'nun (E-33) yapılan otopsilerinde, ölüm sebeplerinin tespit için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebepleri yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.