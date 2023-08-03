Öfke kustu

Suna ERDEN

Eşinin kız arkadaşıyla sohbet ederken sarf ettiği sözlerden dolayı deliye dönen 41 yaşındaki İzzittin Kesnik şiddete başvurdu.

Eşinin samimi olduğu kız arkadaşına, ‘evden ayrılayım, beraber yaşarız’ demesine öfkelenen zanlı, genç kadının saçlarını çekerek, yatağın üzerine attı. Zanlı daha sonra genç kadının üstüne çıkarak boğazını sıktı.

Zanlı eşinin yüzüne iki tokat attıktan sonra “Seni bugün öldürmezsem başka gün öldürürüm, hayatını zindana çevireceğim, hayatını karartacağım” diyerek, tehdit etti. Hızını alamayan zanlı son olarak eşini süpürge sopasıyla darp etti.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı, “Arkadaşları kötü insanlar, onu sadece uyardım. Kötü yola düşecekti” dedi.

Deliye döndü

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 1 Ağustos 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında zanlının Lefkoşa’daki evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, kız arkadaşına, ‘evden ayrılayım, beraber yaşarız’ diyen eşine öfkelenen zanlının şiddete başvurduğunu açıkladı. Polis, zanlının genç kadının saçlarını çekerek, yatağın üzerine attığını, daha sonra üstüne çıkarak boğazını sıktığını belirtti.

Zanlının eşinin yüzüne iki tokat attıktan sonra “Seni bugün öldürmezsem başka gün öldürürüm, hayatını zindana çevireceğim, hayatını karartacağım” diyerek, tehdit ettiğini kaydeden polis, ayrıca süpürge sapıyla genç kadının kalçalarına ve iki bacağına vurmak sureti ile de ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, genç kadının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini ve darp ve cebir izi olduğu yönünde doktor raporu temin edildiğini aktardı. Zanlının da aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, darpta kullandığı süpürge sapını polise teslim ettiğini belirtti.

Sadece 2 tokat attım

Polis memuru, zanlının ifadesinde “değnekle vurmadım, sadece 2 tokat attım” dediğini, olayla ilgili 3 kişiden ifade temin ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını kaydeden polis, KKTC vatandaşı olan zanlının kendisine okunan dava tebliğini de kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise “Kötü kişilerle arkadaşlık yapıyor. Onu uyardım, kötü yola düşecekti” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 250 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.