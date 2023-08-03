Avni şimdilik özgür

Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’de 3 yıldır beraber yaşadığı 26 yaşındaki kız arkadaşının evli olduğunu öğrenince genç kadını darp eden 41 yaşındaki Avni Cankurt hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Olguları aktaran polis, zanlının 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 20.00 sıralarında Aydınköy’deki ikametgahın mutfağı içerisinde; çocuğunun yemeğini yediği gerekçesi ile tartıştığı kız arkadaşı G.T.’nin boğazını sıktığını ve ısırdığını söyledi.

Polis, zanlının 31 Temmuz 2023 tarihinde Aydınköy'deki ikametgahında tespit edilip tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün süreyle ek tutukluluk emri alındığını anımsattı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.