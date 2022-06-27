Örnek olsun

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünün muhtarı Uğur Dereliköylü ve bölge halkı bir duyarlılık örneği daha sergiledi.

Birçok sosyal projeye önayak olan muhtar Dereliköylü, bu kez bölge halkının yardımıyla Kalkanlı Yaşam Evi’nin çevresini kutu otlardan ve çöplerden kurtardı.

Yangın riskine neden olan otların temizlenmesi Kalkanlı Yaşam Evi sakinlerine rahat bir nefes aldırttı.

Diyalog’a konuşan Dereliköylü, “Yaklaşık 2 aydır Güzelyurt’taki kurumlardan yardım istenmesine rağmen temizlik için adım atılmadı. Yangın tehlikesine neden olan kutu otlar hem yaşam evi sakinlerini hem de yetkililerini tedirgin ediyordu. Biz de kendi imkânlarımızla çevrenin temizliğini ve düzenlemesini yaptık” dedi.

İş başa düştü

Dereliköylü, Kalkanlı Yaşam Evi’nin yönetimi ve sorumlu hemşiresi Dervişe Kargılı’nın muhtarlıktan çevrenin temizlenmesi için yardım talep ettiğini söyledi. Talebe kayıtsız kalmadıklarını belirten Dereliköylü, “Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda çıkan büyük yangının yaraları henüz sarılmamışken, yaşam evinin çevresinde yangına yol açabilecek otların varlığı hepimizi rahatsız etti. Başka bir yangın felaketi yaşanmaması için işe koyulduk” dedi.

Yaklaşık 2 aydır Güzelyurt’taki kurumlardan yardım istenmesine rağmen temizlik için adım atılmadığını dile getiren Dereliköylü, şöyle devam etti:

Yaşam evinin çevresinin temizlenmesi için 2 aydır bir girişim olmadı. Yaşam evinin çevresini insan boyuna yaklaşan kuru otlar sardı. Yangın tehlikesine neden olan kutu otlar hem yaşam evi sakinlerini hem de yetkililerini tedirgin ediyordu.

Bütçemiz olmamasına rağmen kendi imkânlarımız ve halkımızın desteği ile çevre temizliği ve düzenlemesini yaptık.

Bu kurumda yaklaşık 70 tane yaşlı ve bakıma muhtaç insanımız vardır. Kurum içinde çalışan sağlık, idare, temizlik, yemekhane ve güvenlik personelinin büyük bir özveri ve uyum içerisinde çalışmaları taktire şayandır.

Bundan sonra ki dönemde Kalkanlı Yaşam Evi gibi önemli kurumların siyasetten, politikadan, makamdan ve paradan daha öncelikli olmasını diliyoruz. Unutmayalım ki hepimiz bir gün yaşlanacağız.”