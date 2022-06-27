Bölge halkı nöbette

Mersin-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda çıkan ve 4 gün sürdükten yağan yağmurun ardından sönen yangınla ilgili soğutma çalışmaları dün de devam etti.

Soğutma çalışmalarını ekipler sürdürürken, bölge halkı da gönüllü olarak nöbete girdi. Yangın bölgesinde önceki geceden dün sabaha kadar nöbet tutan gönüllüler duman çıkan ağaçlara su dökerek söndürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangın yerinde yeni parlamaların olmaması için teknik çalışmaların devam ettiğini, karadan soğutma, gözlem ve müdahalenin bir hafta veya 10 gün süreceğini belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, önceki gecenin riskli geçtiğini, rüzgârın ters yönde esmesiyle yangının yeniden parlamasına karşı gönüllüler ve görevlilerin sabaha kadar yangın bölgelerinde müdahalelerine devam ettiğini kaydetti.

İş makinelerinin, ara boşlukların dıştan içe açılması yönünde çalışmalar yapıldığını dile getiren Oğuz, ekiplerin yangın alanlarına karadan müdahaleye devam edeceğini belirtti.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nden bir yangın helikopteri ile yangın aparatı takılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir helikopterin havadan destek gerekmesi durumunda müdahale için hazır vaziyette beklediğini kaydetti.

Yangın süresince küreğini kapan vatandaşların yardıma geldiğine dikkat çeken Oğuz, “Tam bir dayanışma oldu. Küreğini kapan yardıma geldi.” ifadelerini kullandı.

Oğuz, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.