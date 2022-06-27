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Dualar Kadir için

Dikmen’de futbol oynarken üzerine kale devrilen 11 yaşındaki çocuk yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı

Dualar Kadir için

Dikmen’de 11 yaşındaki Kadir Karataş arkadaşlarıyla futbol oynarken kalenin devrilmesi sonucunda yaralandı. Kadir Karataş’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi. Gücü Spor Kulübü ve Yönetim Kurulu yaşanan talihsiz kazadan dolayı üzgün olduklarını belirterek, “Dualarımız seninle Kadir Karataş. Acil şifalar dileriz” şeklinde mesaj yayımladı. 

Başından ve kolundan yaralandı
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dikmen’de futbol sahası içerisinde önceki gün saat 17.30 sıralarında arkadaşları ile futbol oynayan Kadir Karataş, kaleye giden topu kurtarmak için üst kale direğine tutundu. Kadir, demirden mamul seyyar kalenin devrilmesi sonucu başından ve sol kolundan yaralandı.
 Açıklamada, Kadir Karataş’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. 

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