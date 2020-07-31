Bayramı evde geçirecekler

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Sezan Tümsoy, ona hintkeneviri verdiği tespit edilen Hakkı Burç dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalan zanlılar bayram öncesi teminatla serbest kaldı.

Duruşmada zanlı Tümsoy’a uyuşturucu temin eden şahsın Hakkı Burç olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Temmuz tarihinde Alsancak’ta Sezan Tümsoy’un evinde yapılan aramada bir kök hintkeneviri bitkisi, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan bir adet öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, sorgusunda uyuşturucu maddeyi 10 gram olarak Hakkı Burç’tan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlı Burç’un da gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlı Burç’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tespit edilemeyen bir şahıstan 13 gram olarak aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının gönüllü ifade vererek suçlarını ve aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini söyledi.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, her iki zanlı için birer kefilin 50 bin TL imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.-