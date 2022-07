Diyalog’un sık sık gündeme getirdiği Metehan Sınır Kapısı’ndaki sorunların bayramda yaşanamaması için ek önlemler alındı.

Metehan Kara Giriş Kapısından 4 günlük bayram tatili süresince toplam 63 bin 971 giriş-çıkış yapılırken,tüm kabinlerde fazladan personel görevlendirildi.

Metehan Kara Giriş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçenaraçlar için gerektiğinde üç şeritten muhaceret işlemleri yapıldı.

Ancak Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının Güney Kıbrıs bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle yine uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis: Sıkıntı bizden kaynaklanmadı

Yaşanan aksaklığın Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklanmadığı belirtilirken, konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bayram tatili süresince, Metehan Kara Giriş Kapısında oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemler artırılmış ve Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat kesintisiz fazladan personel görevlendirilmiştir.

Bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısında;

09.07.2022 tarihinde (Bayramın 1. Günü) görevli sekiz personel ile 16,242 giriş-çıkış,

10.07.2022 tarihinde (Bayramın 2. Günü) görevli on personel ile 16,772 giriş-çıkış,

11.07.2022 tarihinde (Bayramın 3. Günü) görevli on bir personel ile 15,644 giriş-çıkış,

12.07.2022 tarihinde (Bayramın 4. Günü) görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapılmıştır. Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşlarımızın uzun süre beklemesine sebep olmuştur. Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun, Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığı halkımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. “

Vatandaşlar dert yanmıştı

Araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlar Diyalog’a konuşmuş, yaşadıkları sıkıntıları anlatmıştı. Bir vatandaş güneyde çalıştığın neredeyse her gün sınır kapısından geçtiğini ifade ederek, “Zaten çalışırken yoruluyorum, bir de kapıda bir saat bekliyorum. Üstelik sıcakta kavruluyorum” demişti.

Bir başka sürücü ise “Üçüncü bir kapı açsalar herkes rahatlayacak ama kimsenin umurunda değil. Her gün güneye gidip gelenler var. Orada çalışanlar var ve bu insanlar büyük bir işkence yaşıyor” şeklinde konuşmuştu.

Bir başka vatandaş da “Bu ülkede sorunlar çözülmüyor, halk cefa çekiyor. Kimisi günü birlik geçiyor kimisi de güneyde çalışıyor. Ama herkes aynı eziyeti çekiyor” demişti. Sıcaklarda bir saat süreyle beklediğini söyleyen bir sürücü ise “Güneyde çalışıyorum, her gün gidip geliyorum. Büyük bir işkenceye maruz kalıyorum. Her gün ömrümün bir-iki saat şu kapıda beklemekle geçiyor. İş, aş, geçim derdinin üstüne bir de böyle zorluklar hayatımızı iyice çekilmez kıldı” ifadelerini kullanmıştı. Vatandaşlar Lefkoşa’da üçüncü bir sınır kapısı açılmasını da talep etmişti.