‘Geri adım atmam’

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Avustralya hükümetinin aramakta olduğu Mark Dauglas’ın sınır dışı (deport) edilmesinden rahatsızlara mesaj niteliğinde bir açıklama yaptı. Öztürkler “ birileri bir şey diyecek veya yazacak diye doğru olandan geri adım atacak biri değilim” dedi.

Kuzey Kıbrıs’taki yabancıların suça karışması, kaçak olanların yarattığı huzursuzluk, mafyalaşma ve çeteleşme söylemlerinin arttığı bir dönemde gerekenin yapılacağını belirterek “halkın güvenliği için elimden geleni yapıyorum. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim” dedi.

Öztürkler; mal varlığına ilişkin bilgileri de sosyal medya paylaşımında halkın bilgisine getirerek şöyle dedi:

“Babamın bizlere bıraktığı en büyük miras tertemiz Öztürkler soyadıdır.

Her zaman, üstlendiğim görevlerde en iyisini yapmak, topluma faydalı olmak ve babama verdiğim sözü tutmak için çalıştım, bundan sonra da ona layık bir evlat olarak ülkemi, insanımı sevmeye onlar için çalışmaya devam edeceğim.

Maddi olarak; 1 arabam, 5 yıldır tamamlamaya çalıştığım fakat yarısına bile gelemediğim bir ev projem vardır. Bunun dışında bankalarda mevduat hesabım dahi yoktur. Fakat bankalarda sorumluluklarımı düzenli olarak yerine getirdiğim kredi ödemelerim vardır. Şu an bir apartman dairesinde oturmaktayım. Bu daire de rahmetli babamın alın teri ile 2002 yılında yapılmıştır.

Birileri bir şey diyecek, yazacak diye doğru olandan geri adım atacak biri değilim. Güvenlik kuvvetlerimize, polisimize güvenim tamdır. Polis Genel Müdürlüğümüzden gelen raporları uyguladım, bundan sonra da uygulamaya devam edeceğim.

Beni tanıyanlar iyi bilir, bilimle, ciddi verilerle ve istatistiki çalışmalarla planlamaya, iş yapmaya inanırım. Uzun zamandan beri halkımızın rahatsızlığını dile getirdiği, ülkedeki yabancıların suça karışması, kaçak olarak ülkede kalanların yarattığı huzursuzluk, mafyalaşma ve çeteleşme söylemlerinin arttığı bir dönemde bu konuda adım atacağımı ilk günden söylemiştim.

Halkımızın huzuru ve güvenliği için elimden geleni yapıyorum, bundan sonra da yapmaya devam edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

