Kırılganlık artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yeni ekonomi politikası bileşiminin kredi notuna yönelik riskleri artırdığına yönelik uyarılarda bulundu.

“Türkiye’de kamunun döviz riskine ilişkin kırılganlığı arttı” denilen açıklamaya, şöyle devam edildi:

“Türkiye’nin yeni ekonomi politikası bileşimi kredi notuna yönelik riskleri artırıyor. Yeni ekonomi politika bileşimi ayrıca, kamu maliyesi ve kamu döviz pozisyonuna yönelik riskleri artırdı.”

Öte yandan, Fitch Ratings, geçen hafta yayımladığı raporda Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirdiğini, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıklamıştı.

Açıklamada, “Artan geriye dönük endeksleme riskleri, liranın ek olarak değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörünge oldukça belirsizliğini koruyor” ifadelerine yer verilmişti.

Türkiye'nin CDS'i 900'ü aştı!

Öte yandan Türkiye’nin kredi iflas riskini gösteren beş yıllık CDS’leri, yeni bir rekora imza attı. Dün açıklanan veri ile CDS'ler 900'ü aştı.

CDS, en son küresel finans krizi sırasında Ekim 2008’de bu seviyelere çıkarak Ekim 2008'de güniçi işlemlerde Türkiye'nin risk primi 904 baz puanı görmüştü.

Türkiye CDS'lerin en son etkisini 2001 ekonomik krizinde 1300 seviyelerindeyken derinden hissetmişti.

Risk priminin (CDS) yükselmesi ise iflas riskinin artması anlamına geliyor.

