Hizmete açıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın Esentepe'de bulunan Eğitim ve Kabul Merkezi, restorasyon ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yeniden hizmet vermeye başladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, tesisin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, KTBK Komutanı Tümg. Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümg. Zorlu Topaloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milletvekili Serhat Akpınar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve davetliler katıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca açılış töreninde yaptığı konuşmada, Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi’nin 1979 yılında yaşanması muhtemel afet ve acil durumlarda halkın barınma ihtiyacının karşılanması maksadıyla 5 lojman olarak hizmete girdiğini belirtti.

Karaca, tesisisin zaman içerisinde 18 lojman, 1 gazino, 1 mini bar ve 1 çamaşırhane ile büyüdüğünü ifade ederek, tesis içerisindeki binaların günümüz güvenlik şartlarına uygunluğunun sağlanması amacıyla kolan hatları eklenerek güçlendirildiğini ve ihtiyaç duyulan tamiratların yapılarak halkımızın hizmetine sunulduğunu kaydetti.

Karaca konuşmasında ayrıca, merkezin ülkedeki üniversitelerin arama kurtarma ekiplerine (AKUT) ve izci gruplarının eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yaptığını da söyleyerek, Esentepe Eğitim ve Kabul Merkezi’nin, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı kadrolu personeli, Sivil Savunma emekli personeli, Sivil Savunma Halk Örgütü personeli, Sivil Savunma Komite ve Komisyon üyeleri ile halkımızın hizmetine sunulduğunu ifade etti.

