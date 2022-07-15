Doktorlarla pandemi yönetimi konusunda toplantı yapan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, dünyada olduğu gibi ülkede de Covid-19 vakalarında artış yaşandığını, ancak hastane, yoğun bakım yatışı ve ölümlerde endişe verici bir artış olmadığını söyledi.

Verilen bilgiye göre, Altuğra sürecin Sağlık Bakanlığı ve hekimler tarafından şekillendirildiğini, takip edildiğini belirterek, “Pandemi yönetiminde herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Bakan Altuğra, Covid-19 hastalarının ihtiyaç duymaları halinde 1102 veya 0533 8428358 numaralı telefonlardan doktorlara ulaşabildiklerini hatırlattı.

Akansoy: İzole odalarda yatış hizmeti

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, gerek Covid-19, gerekse diğer sağlık şikayetleriyle hastaneye başvuran hastaların ilgili branşlardan poliklinik, gerektiğinde izole odalarda yatış hizmeti alabildiğini söyledi.

Bu sistemin dünyada da uygulandığını ifade eden Akansoy, “Servislerinde Covid-19 hastalarının artması olasılığına karşı gerekli önlemler alındı, izole odalar ayrıldı" dedi.

Mustafa Akansoy, pandeminin gidişatında farklık yaşanması durumunda sürecin Sağlık Bakanlığı ve hekimlerle birlikte yeniden şekillendirileceğini de belirtti.

Özcem: Yatış gerekmesi halinde…

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, Covid-19 pozitif olan şikayetlerini 1102 numaralı telefona ileten hastaların gerek görüldüğünde enfeksiyon polikliniğinde muayene edildiğini, hastaneye yatış gerekmesi halinde de ilgili servislerin izole odalarında tedavi edildiğini kaydetti.

Özcem, acile başvuran hastaların gerek görülmesi halinde servislere yatırıldığını, taburcu edilenlere de gerekli önerilerin verildiğini belirtti.

Oygar, çocuklarla ilgili süreci anlattı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Pembe Derin Oygar, hastaneye Covid-19 şikayetiyle gelen çocuklara enfeksiyon polikliniğinde hizmet verildiğini, yatışı gereken çocukların çocuk servisinde izole odalarda tedavi edildiğini ifade etti.

Oygar, başka şikayetlerle hastaneye başvurup, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların da ilgili branş polikliniklerde hizmet aldıklarını kaydetti.

Pandemi yönetiminin değerlendirildiği toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adil Özyılkan da katıldı.

