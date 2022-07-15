Türkiye 100 bin dolar bağışladı

Türkiye Cumhuriyeti (TC), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 100 bin dolar bağışta bulundu.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, çeki, KŞK Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’ye takdim etti.

Kabulde konuşan Başçeri, KŞK’nın, 1963-1974 yılları arasında adada yaşanan olaylarda kaybolan, mezarları bulunamayan kişilerin naaşlarının bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi için çok önemli bir görevi yerine getirdiğine vurgu yaptı.

TC’nin, 2006 yılından bu yana KŞK’nın çalışmalarına düzenli olarak katkı yaptığını dile getiren Başçeri, “Biz bu adada yaşanan insanlık dışı olaylarda kayıp olan hem Kıbrıs Türk hem Kıbrıs Rum listesindeki kayıpların tespit edilmesi amacıyla KŞK’nın yürüttüğü çalışmaların önemine inanıyoruz” diye konuştu.

Bağış miktarı 1 Milyon Euro’yu aştı

“KŞK’nın yaptığı çalışmaların, kayıpların bulunarak ailelerine teslim edilmesiyle o ailelerin gönüllerindeki sızıların bir nebze olsun kapatılmasına yardımcı olacağına inanıyoruz” diyen Başçeri, TC’nin KŞK’ya katkılarının 1 Milyon Euro’yu aştığını kaydetti.

TC’nin, KŞK’nın çalışmalarına katkı koyan ilk üç donörden biri olduğunu ifade eden Başçeri, bu yıl da TC hükümetinin KŞK’nın çalışmalarına 100 bin dolarlık bir katkısı olacağını söyledi. Çeki sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Başçeri, KŞK’ya çalışmalarında başarılar diledi.

Müftüzade teşekkür etti

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de, Türkiye’nin anlamlı katkısına teşekkür etti.

KŞK’nın çalışmalarının, çok hassas, insancıl ve kutsal bir konu olduğunu vurgulayan Müftüzade, anavatan Türkiye’nin katkılarıyla mesafe kat edeceklerine inanç belirtti.

