‘Toplumu yanıltmayın’

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) dışından mezun olan okul ve okul öncesi öğretmenlerin YÖDAK ve YÖK onaylı sisteme girişine karşı olduklarını bildirdi.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, 85 yıldır topluma ilkokul ve okul öncesi öğretmeni yetiştiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasına sonuna kadar karşı olacaklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yetkilileri, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Yasasında yapılmak istenen değişikliğe karşı olduklarını belirtmek için dün Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında sendika yetkilileri “AÖA’yı kapattırmayız” ve “Parasız, bilimsel eğitim” yazılı pankart açtı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş’in basına yaptığı konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu sendika yetkililerinin yanına inerek basına açılama yaptı, sorulara cevap verdi.

Çavuşoğlu, sendikanın açıklamasının; “çocukları kandırırcasına” yapılan bir açıklama olduğunu savunarak, AÖA’nın kapatılmasının söz konusu olmadığını daha da güçlendirileceğini belirtti.

Maviş: Yasa istişare edilmedi

Burak Maviş, AÖA’nın yasasında sendika ile istişare edilmeden değişikliğe gidilmesine ve Akademi dışından da mezun olan okul ve okul öncesi öğretmenlerinin YÖDAK ve YÖK onaylı sisteme girişine karşı oluklarını belirtti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin 1937 yılından bu yana devlet idaresinde Kıbrıs Türk toplumu için ilkokul öğretmeni yetiştirdiğini beliren Maviş, bu okula giren öğretmen adaylarının sınavla ve seçilerek okula kabul edilmesinin, kamusal eğitim açısından vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, bunun faydasını en çok öğrencilerin gördüğünü söyledi.

Maviş, Atatürk Öğretmen Akademisi üzerinde "oynanan oyunların" Ankara ile imzalanan protokol ile ilgili olduğunu iddia ederek, protokolde öğretmenliğe giriş sistemi ile ilgili değişiklik ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tasfiyesinin açık şekilde öngörüldüğünü ileri sürdü.

Maviş, sendikanın protokolün içeriğindeki AÖA ile ilgili tehlikeli durumu hem Eğitim Bakanlığı hem de toplumla paylaştıklarını belirtti.

Maviş, uzun vadeli eğitim projelerini hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, son şura kararlarına saygı duyduklarını ve şura kararlarından eğitimi konuşmaya başlayabileceklerini belirtti.

Çavuşoğlu: Çocukları kandırırcasına

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, Bakanlığın önünde sendikanın açıklamasını gördüğünü, topluma yönelik yaptıkları açıklamalarla toplumu yanıltmalarına müsaade etmemek adına yanlarına indiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, sendikanın açıklamasının; “çocukları kandırırcasına” yapılan bir açıklama olduğunu belirtti.

Bu söz üzerine KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Bakan Nazım Çavuşoğlu'na, “İtham etmeyin sayın Bakan'ım.. İtham etmeyin bizim eylemimizde konuşma fırsatı buldunuz. Saygı duyar sizi dinleriz ama itham etmeyin biz böyle cümleler kullanmadık.” dedi.

“Benim konuşmamdan sonra basın mensupları buradadır. Arzu ederseniz istediğiniz kadar açıklama yaparsınız. Arzu ederseniz de, ben bu konuları her yerde tartışmaya hazırım.” sözlerini kullanan Çavuşoğlu, toprakları 400 sene Türk toprağı olarak tutan ataların, ulusal değerlerin temsilcilisi olduğunu, bunu kimsenin yıpratamayacağını söyledi.

Hiç kimsenin kendisinin iradesine, karakterine dokunamayacağını belirten Çavuşoğlu, AÖA’nın var olmasıyla toplumun var olmasının kendi açısından eş değer olduğunu kaydetti.

“Vizyonumuz var”

1937 yılında kurulan AÖA’nın milli mücadele tarihine kattıklarını inkar edecek değil öğretmen, bir insan dahi olamayacağını dile getiren Çavuşoğlu, Akademi’nin yaşaması, yaşatılması ve yürüttüğü görev ve sorumluluklarının genişletilmesiyle ilgili vizyonları olduğunu mutlaka sendikanın da bildiğini belirtti.

AÖA’yı güçlendirmeye, geliştirmeye, daha fonksiyonel ve Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşırken daha iyi bir misyon üstlenmesi için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, hiç kimsenin gelip de akademiyi kapatmaya yönelik düşünceleri olduğunu söylemeye hakkı olmadığını kaydetti.



“Mesleğime kimse laf edemez…”

Sendikanın öğretmenler tarafından seçilerek geldiğini bildiğini ve takdir ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Burada bulunan öğretmenler kadar girmiş olduğum ders saati var. Hepsinden fazla çalıştığım okullar var. Özverilerim var yıllarım var. Mesleğime kimse laf edemez.” şeklinde konuştu.

"AÖA güncellenerek yaşatılacak"

AÖA’nın ilelebet yaşayacağını dile getiren Çavuşoğlu, “AÖA yaşayacak ama güncellenerek yaşayacak. Burada bahsettiğiniz ilgili maddenin Akademi'yi kapatmayla ilgisi yok. Akademi'nin müfredatının genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini sanırım herkes söyleyebilir. Ama Akademi'nin kapatılmasını hiç kimse söyleyemez. Söyletmeyiz de, yapmayız da, alet de olmayız.” dedi.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda basın ve sendika yetkililerine de teşekkür ederek, “Birlik ve beraberlik içinde başarabiliriz. İhtiyacımız olan budur. Endişe ve korkuların gerçekleşmemesi için birlikte çalışacağız. ” dedi.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2022, 09:33