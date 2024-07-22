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Ekipler anında müdahale etti

Gemikonağı’nda bir evin avlusunda çıkan yangın diğer bahçelere sıçramadan söndürüldü

Ekipler anında müdahale etti
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Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda itfaiye binasının 100 metre gerisinde bir evin avlusunda yangın çıktı. 
Yangın ağaçlara ve kümeslere sıçramasıyla bir anda büyüdü. Yangının çevredeki bahçelere geçme olasılığı mahalleliyi tedirgin etti. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde başka bahçelere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşarken, itfaiyenin hızlı müdahalesi herkesin takdirini kazandı.
 

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