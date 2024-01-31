Ekipler görev başında

Ömer KADİROĞLU - Hüseyin ÇİÇEK

Sağanak yağışlar dün ülkenin birçok bölgesinde hayatı felç etti. Birçok bölgede evleri su bastı, seralar hortumdan zarar gördü, evlerin çatıları uçtu.

Bazı yollarda çökme oldu, bazılarına kaya parçası düştü, köprüler sular altında kaldı. Polis, asker, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri, su baskınlarına müdahale etti, gün boyu ve gece sabaha kadar teyakkuzda bekledi.

İlçe Emniyet Kurulu toplantılar yaparak, ekipleri koordine etti. Geçitköy Deresi’nin taşması sonucunda bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı, aşırı yağışlar nedeniyle evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi. Başbakan Ünal Üstel, bölgeye giderek, bilgi aldı.

Gün boyu neler yaşandı

Lefkoşa-Girne ana yolunun bir bölümü, şiddetli dolu yağışından kaynaklı buzlanma nedeniyle kısmen trafiğe kapatıldı.

Girne - Alsancak Çevre Yolu’nda Zeytinlik kavşağındaki trafik ışıkları devre dışı kaldı.

Ciklos bölgesindeki buzlanma nedeniyle Girne - Lefkoşa anayolunun Girne Dr. Fazıl Küçük Çemberi ile Boğazköy kavşağı arasındaki bölümü dün sabah bir süre trafiğe kapatıldı.

Polis Basın Subaylığı 2 saat sonra trafik akışının normale döndüğünü duyurdu.

Kayalar-Sadrazamköy yoluna kaya düştü

Kayalar-Sadrazamköy yoluna, aşırı yağmurun yol açtığı toprak kayması sonucu kaya parçası düştü.

Polis Basın Subaylığı, yol üzerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak yolun temizlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Esentepe’de yol çöktü

Aşırı yağışlar, Esentepe’de yolda çökmelere yol açtı.

Polis Basın Subaylığı, Esentepe'de Cumhuriyet Caddesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu yolda kopma ve çökme meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu güzergahın araç trafiğine kapatıldığı ve ulaşımın köy içinde alternatif yollardan sağlandığı duyuruldu.

Seralar hortumdan zarar gördü, Atlılar köyünde 4 evi su bastı

Maraş bölgesindeki 10-15 dönümlük sera hortum dolayısıyla “yerle bir” oldu.

Yağışlar kent merkezinde yedi- sekiz noktada su birikintileri oluşturdu. Atlılar köyünde dört evi su bastı. Gazimağusa Büyük Sanayi’de de yer yer su birikintileri oluştu.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, gerekli müdahaleleri yaptıklarını ifade etti.

Bakan Çavuş seralarda inceleme yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, şiddetli fırtınadan zarar gören Gazimağusa Maraş bölgesi ve dolu yağışından etkilenen Alaniçi ve Yıldırım köylerine giderek incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bölge halkı ve üreticilerle bir araya gelen Çavuş, bölgelerdeki zararların en kısa zamanda tazmin edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Yıldırım köyünde köprü sular altında kaldı

Yıldırım - Atlılar köyleri arasındaki köprü yağmur sularının yükselmesi nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Gazimağusa - Karpaz Anayolunun, İskele Boğaz Mevkiinde, aşırı yağış nedeniyle yolda su birikintileri oluştu.

Kayalar - Sadrazamköy anayolunda toprak kayması oldu

Polis, çamurlu sel sularının yol içerisinden akması nedeniyle, Çamlıbel - Girne Anayolunun, Çamlıbel - Tepebaşı kavşağı ile Kayalar Yolu kavşağı arasında kalan kısmı trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Polisin konuyla ilgili açıklamasında, Kayalar - Sadrazamköy anayolunun, şiddetli yağış nedeniyle çamurlu suların akması, toprak kayması, kaya parçaları düşmesi ve dolu yağışı nedeniyle yer yer buzlanma oluşması nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Muratağa - Sandallar Anayolu da yağmur sularının yükselmesi ve su taşkını nedeniyle trafik akışına kapatıldı.

Alsancak’ta tabelalar devrildi, Girne’de meyhane zarar gördü

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde bir evin çatısı uçtu, tabelalar devrildi, Girne'de bulunan Ayandon meyhanesi hortumdan zarar gördü.