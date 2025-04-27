Ekipler göz açtırmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekiplerinin önceki gün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, kontrol edilen toplam bin 816 araç sürücüsünden 290’ı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 32 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“111’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si alkollü içki tesiri altında,3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6’sı sigortasız araç kullanmak,11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,19’u emniyet kemeri takmadan, 10’u muayenesiz, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i trafik ışıklarına uymamak ve 88’i diğer trafik suçları.”

Alkollü araç sürücüsü tutuklandı

Bu arada Lefkoşa’da trafik kazası meydana geldi, kazada yaralanan olmazken alkollü araç sürücüsü tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün sabah, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Necdet Altınok Sokak'ta meydana geldi. Bahtiyar Shamstyev (E-33) yönetimindeki ER 614 plakalı salon araç ile güneye doğru seyrederken Bedreddin Demirel Caddesi kavşağına geldiğinde; anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde güneydoğu istikametine doğru 137 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Kadir Kılıç (E-30) yönetimindeki VH 410 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan sürücü Kadir Kılıç tutuklandı.