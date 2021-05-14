‘Ekmek, börek, çörek yaptım’

Funda BEDİR

Kıbrıs’ın sevilen sanatçılarından Ayşegül Zaim, bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi kuralları çerçevesinde sahne alamıyor.

Geçmiş bayramlarda her gece çalıştığını, fakat son 3 bayramda sahnelerden uzak kaldığını belirten sanatçı “ama ben bu süreci farklı işler yaparak değerlendirdim ve çok mutluyum” dedi

Ayşegül Zaim, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:



Soru: Pandemi süreci bugüne kadar nasıl geçti? Bu sürede hiç iş yaptınız mı?

Yanıt: Pandemi herkese olduğu gibi bana da çok şey kattı. Hiç bir şey yapmamanın, acilen hazırlanmamanın, makyaj yapmamanın, daracık elbiseler, topuklu ayakkabılar giymemenin tadını çıkardım. Bahçemle ilgilenmenin, ekmek börek çörek yaparak evde çocuklarımla vakit geçirmenin, anne olmanın tadını çıkardım. Eşime daha fazla vakit ayırarak daha önce hiç uzun uzun sohbet edemediğimizi fark ettik. İnsan özüne döndü. Şatafatın, abartılı lüks yaşamların ne gereksiz olduğunu fark ettik. Tabi ki bu süreçte diğer sanatçı dostlarım gibi hiç iş yapmadım.



Soru: İşleriniz durduğu için maddi sıkıntı yaşadınız mı? Geçiminizi nasıl sağladınız?Yanıt: Herkes gibi ben de sıkıntı yaşadım, belli bir standartta yaşarken bir anda alışılmışın aşağısına düşmek tabi ki zorluyor insanı, mesele yokluk ve zorluktan da ders alıp, bu durumdan bir şeyler çıkarıp gereksiz, ihtiyaç fazlası ürünler almamak, ayağını yorganına göre uzatabilmek. Bu zor günlerde birikimlerimi harcadım ve minimum harcamayla devam ettim hayatıma.Soru: Devletin size yardımı oldu mu? İlgi konusunda ne söylemek istersiniz?Yanıt: Devlet bu durumda sınıfta kaldı. Müzik insanlarının hiçbir garantisi olmadığını gördük, geçimlerini sağlamak adına çok zorluk çektiler, ailelerinin karınlarını doyurmak adına bir hayli zorlandılar ve zorlanıyorlar.