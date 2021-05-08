Polisleri darp etti

Onur ULAĞ

Korsan taksicilik yaptığı gerekçesiyle dün polise çağrılan K.B. (E-26) olay çıkardı.

Elde edilen bilgilere göre; Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi’ne giden K.B.’ye hakkındaki iddialar bildirildi.

Polis, korsan taksicilik yaptığı öne sürülen K.B.’den, sürücü belgesi ve kimlik kartı istedi.



Ancak K.B, “Size kimliğimi de ehliyetimi de vermem. Bir suç işlediysem ispat edin” diye bağırmaya başladı.Sesleri duyan polis subayı Ahmet Soyer, konuyu açıklayarak K.B.’yi sakinleştirmeye çalıştı.Ancak K.B. sakinleşmek yerine polis subayına ve polis memurlarına bağırdı, hakaret etti. Hızını alamayan K.B., polis subayı Ahmet Soyer’in ağzına, gözünün alt kısmına, elmacık kemiğine vurdu, kollarını tırmaladı. K.B., müdahale etmek isteyen polis memurlarının da muhtelif yerlerine vurmak suretiyle darp etti.K.B. gözaltına alınırken, Lefkoşa’da çalışan taksiciler polise destek vermek amacıyla akşam saatlerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gitti. Taksiciler, polise yapılan saldırıyı kınadı.