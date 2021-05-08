Sabıkası etken oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2 ayrı işletmeden bin 300 TL çalmakla suçlanan İbrahim Lekesiz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Birçok sabıkası bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının, 1 Mayıs 2021 tarihinde Sakarya bölgesindeki bir eczaneye girerek, kasa içerisinde bulunan 500 TL madeni paraları sirkat ettiğini anlattı.



Polis, zanlının yine aynı gece küçük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilyacı dükkânına girerek 800 TL bozuk para sirkat ettiğini ifade etti.Zanlının, işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edildiğini anımsatan polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.Polis, benzeri sabıkaları olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.