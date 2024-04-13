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12 bini kadrolu

Güneyde 54 binin üzerinde kamu çalışanı var

12 bini kadrolu
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  Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan personel sayısında, geçen yılın mart ayına kıyasla bu yılın mart ayında, yüzde 5,1 oranında artış olduğu bildirildi.

   Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Dairesinin verilerine göre Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan personel sayısının 54 bin 751 kişi olduğunu ve bunlardan  23 bin 208'inin devlet dairelerinde  memur, 17 bin 617'sinin  eğitim hizmetlerinde memur,  13 bin 926 kişinin de güvenlik güçlerinde  memur  olduğunu yazdı.
   Haberde, devlet dairelerinde çalışan memurlardan 12 bin 13’ünün kadrolu, 4 bin 269’unun geçici, 1289’unun sözleşmeli ve 5 bin 637’sinin yarı zamanlı (part-time) statüde çalıştığı ifade edildi.

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