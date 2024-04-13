‘Büyük savaş’  kapıya dayandı

Beyaz Saray, İran’ın İsrail’e yönelik muhtemel saldırısının “yakın bir zamanda gerçekleşeceğini” açıkladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Orta Doğu’daki son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Kirby, İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel saldırısının yakında gerçekleşeceğini söyledi.

Zamanlama hakkında daha fazla bilgi vermeyen Kirby, "ABD'nin İsrail'i savunma taahhütleri konusunda ciddi olduklarını" bir kez daha tekrarladı.

Kirby, ABD'nin Tahran'ın tehdidi dolayısıyla bölgede kendi pozisyonunu gözden geçirdiğini ve "durumu çok yakından izlediğini" sözlerine ekledi.

ABD gemisi İsrail açıklarında

Kirby’nin açıklamasını yaptığı sırada bölgede dikkati çeken bir gelişme yaşandı.

İsrail televizyonu Kanal 14’ün haberine göre ABD'ye ait gelişmiş savunma sistemleriyle donanımlı füze gemisinin İsrail açıklarına demirledi.

Bunun, yakın zamanda İran'ın İsrail'e füze saldırısı düzenlemesi durumunda yardımcı olacağı vurgulanan haberde, ismini açıklamak istemeyen İsrailli bir yetkilinin şu sözlerine yer verildi:

"İsrail, İran'ın kendisine doğrudan düzenleyeceği saldırıya hazırlanıyor. İsrail'in kuzeyi veya güneyine düzenlenmesi muhtemel İran saldırısının önümüzdeki 24-48 saatte gerçekleşme ihtimali var."

Haberde ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in dün gece İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü aktarıldı. Austin’in Gallant'tan Şam'daki İran konsolosluk binasına yönelik saldırıyla ilgili izahat istediği belirtildi.

Netanyahu: Hazırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, orduya Lübnan Hizbullah'ıyla çatışma hususunda tüm senaryolara hazırlıklı olma talimatı verdiğini söyledi.

Başbakanlık sözcüsü Ofir Gendelman, Netanyahu'nun şu sözlerini aktardı: "Hizbullah'ın İsrail'i test etmesini önermiyorum, çünkü bu onun işlediği en büyük günah olur."

Netanyahu, “Kuzey sınırında karşılıklı saldırılar var. Hizbullah'ı vuruyoruz ama orduya her türlü senaryoya hazırlıklı olması talimatını verdim.” dedi.

Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü. Ayrıca 6 Suriyelinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

