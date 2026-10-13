Ekonomiye katkı

Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2026 yılının üçüncü dönemine ilişkin ciro payını Maliye Bakanlığı hesabına yatırdı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönem için KDV dahil toplam 530 milyon 826 bin 123 TL ödeme yapıldığı açıklandı. T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yazılı açıklamasında, Ercan Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım merkezi olmadığını, ülke ekonomisi ve kamu gelirleri açısından da önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Ercan Havalimanı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış dünyaya açılan en büyük kapısı olduğunu ifade eden Turanlı, şirketin devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Turanlı, ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamanın ve yolculara sunulan hizmetlerin niteliğini geliştirmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Ülkeye gelen turist ve yolcuların ekonomik hareketliliğe katkı sağladığına işaret eden Turanlı, havalimanının turizm odaklı ekonomik yapının devamlılığı açısından kritik bir rol üstlendiğini belirtti. Havalimanı işletmeciliğinin ekonomik büyüme ve kalkınma açısından da önemli bir işlevi bulunduğunu kaydeden Turanlı, düzenli ciro payı ödemelerinin kamu gelirleri açısından önem taşıdığını ifade etti. Güçlü bir havacılık altyapısının ülkenin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığını belirten Turanlı, yatırımların süreceğini kaydetti.

Turanlı, “Her yeni yolcu ülke ekonomisine yeni bir ekonomik değer kazandırıyor. Turizm gelirleri artıyor, işletmeler daha fazla iş hacmine ulaşıyor, istihdam büyüyor ve bunun doğal sonucu olarak devletin vergi gelirleri ile ciro payı gelirleri de yükseliyor. Ercan Havalimanı’nı geleceğin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, uluslararası standartlarda hizmet sunabilecek ve ülke ekonomisine kaynak aktarımını destekleyebilecek stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026, 09:50