Saldırılar yoğunlaştı

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları yoğunlaştı. Husiler, Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerini hedef aldı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Başkent Sana başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde hava saldırıları düzenlenirken Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini hedef aldı.

Husilere medya kuruluşları, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun başkent Sana'nın batısındaki petrol tesislerini hedef aldığını bildirdi.

Kentte patlama sesleri duyulurken saldırıların Sana'nın Sabaha bölgesindeki petrol tesislerine yönelik olduğu belirtildi. Hangi tesislerin vurulduğu ve saldırıların yol açtığı hasarın boyutu henüz netleşmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, saldırılardan önce Sana'daki bir bölgeye yönelik "özel operasyon" düzenleneceğini duyurdu.

El-Maliki, Yemen Petrol Şirketine ait Sabaha Merkez İstasyonu ve çevresindeki sivillerin güvenlik gerekçesiyle bölgeden ayrılmasını istedi. Koalisyon, tahliye edilmesi istenen alanı gösteren bir harita da yayımladı.

Uyarının ardından başkent Sana'da patlama sesleri duyuldu. Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, bölgedeki petrol tesislerinin hava saldırılarında hedef alındığını bildirdi.

Husilerden tehdit

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Sana'ya yönelik saldırılara Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da "sert ve acı verici" bir karşılık vereceklerini açıkladı.

Seri, Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait tesislerin de "meşru hedef" olduğunu öne sürdü.

Aramco tesislerinde çalışan personele ve bu tesislerin yakınlarında bulunan sivillere bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulunan Seri, Suudi Arabistan hava sahasında faaliyet gösteren hava yolu şirketlerini de uyardı.

Husiler, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere Suudi Arabistan'daki havalimanlarını kullanan şirketlere, yolculara ve çalışanlara yönelik tehditlerini yineledi.

Bu tehditten saatler sonra Suudi Arabistan'ın Dahran şehrinde Aramco Genel Merkezi yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, fırlatılan füzelerin engellendiğini bildirdi.

Yemen'de saldırılar genişledi

Çatışmalar başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in kuzey ve batı bölgelerine de yayıldı.

Al Jazeera'ye konuşan Yemenli kaynaklar, Husilerin kontrolündeki Hudeyde vilayetinin Ras İsa bölgesine hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Kızıldeniz kıyısındaki bölgede önemli liman ve enerji altyapısı bulunuyor.

Husi yanlısı medya kuruluşları ayrıca Suudi Arabistan sınırındaki Saada vilayetinin Razih ilçesine bağlı Beni Muin ve Bakil bölgelerinin en az iki hava saldırısında hedef alındığını duyurdu.

Saada'nın Ghamr ilçesinde de hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti ise Taiz vilayetinde Husi unsurları ve askeri ekipmanlarına yönelik dokuz hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hükümete göre saldırıların beşi Zubab, dördü ise El-Misrah ilçesinde düzenlendi.

Riyad yakınlarında üç İHA düşürüldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ülkenin başkenti Riyad'ın kuzeyinde üç insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, hava savunma sistemlerinin üç İHA'yı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Suudi Arabistan'da hafta sonunda Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Hava yolu şirketleri uçuşları durdurdu

Artan güvenlik riskleri nedeniyle uluslararası hava yolu şirketleri Suudi Arabistan ve çevre ülkelere yönelik seferlerini askıya almaya başladı.

Air France-KLM, Riyad uçuşlarının durdurulması kararını ekim ayı sonuna kadar uzatırken Air India seferlerini 15 Ekim'e kadar askıya aldı.

Lufthansa Grubu'na bağlı şirketler Riyad seferlerini 16 Ekim'e, Bahreyn merkezli Gulf Air ise 17 Ekim'e kadar iptal etti.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Etihad Airways, Abu Dabi-Riyad arasındaki tüm uçuşları ve Dammam ile Cidde'ye yönelik bazı seferlerini 19 Ekim'e kadar iptal etti.

Cathay Pacific, Hong Kong-Dubai ve Hong Kong-Riyad hatlarının yeniden açılmasını 31 Ocak 2027'ye ertelerken ABD merkezli Delta Air Lines, Atlanta-Riyad seferlerinin başlamasını Mart 2027'ye öteledi.

Qatar Airways de Riyad ve Dammam'a yönelik uçuşlarını askıya aldı.