İkisi serbest kaldı biri cezaevine gitti

Lefkoşa’da sarhoş halde bağırıp çağırarak rahatsızlık çıkaran ve kendilerini uyaran polisleri darp edip görevlerinden men eden S.A.E., C.E. ve Ş.E. mahkemeye çıkarıldı. Benzer suçlardan sabıkası bulunan S.A.E. ile Ş.E., 40’ar bin TL nakit ve 700’er bin TL kefalet senedi karşılığında teminatla serbest bırakılırken, C.E. ise 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi. Zanlıların kardeş olduğu öğrenildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların 11 Ekim 2026 tarihinde saat 16.40 sıralarında, Lefkoşa’da bulunan İstanbul Sokak üzerinde alkollü oldukları sırada yüksek sesle anlamsızca bağırıp çağırarak rahatsızlık çıkardıklarını söyledi. Soruşturma memuru, bu esnada bölgede devriye görevinde bulunan polis memuru U.S.S.’nin zanlıları bağırmamaları konusunda uyardığını, S.A.E.’nin, polise yüksek sesle ve makul bir mazereti olmaksızın hakaret ettiğini aktardı.

Polis, U.S.S.’nin zanlılara işledikleri suçları bildirdiği sırada üçünün de “Sen şimdi görürsün lan, bekle sen” dedikten sonra onun yanına gelerek kendisini göğsünden itip darp ettiklerini belirtti. Olay yerine gelen ve Ş.E.’yi tutuklamaya çalışan polis memuru G.G.’nin ise zanlının direnişiyle karşılaştığını kaydeden soruşturma memuru, Ş.E.’nin sağ ayağıyla polisin sol kasık bölgesine tekme atarak darp ettiğini ve görevinden men ettiğini açıkladı. Zanlıların makul güç kullanılarak suçüstü gereği tutuklandığını belirten polis, darp edilen U.S.S. ile G.G.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi. Polis, olayla ilgili çok sayıda görgü tanığından ifade alındığını da aktardı. Polis, tutuklanan zanlılara yapılan testte Ş.E.’nin nefesinde 152, C.E.’nin nefesinde 83 ve S.A.E.’nin nefesinde 91 miligram alkollü içki bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, S.A.E.’nin KKTC vatandaşı olduğunu, Ş.E.’nin çalışma izniyle, C.E.’nin ise turist vizesiyle ülkede bulunduğunu kaydetti. Polis, S.A.E. ile Ş.E.’nin benzer suçlardan sabıkası olduğunu belirterek iki zanlının teminata bağlanmasını, C.E.’nin ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; S.A.E. ile Ş.E.’nin davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 40’ar bin TL nakit teminat yatırmalarına, birer kefilin 700’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, C.E.’nin ise 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

