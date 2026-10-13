‘Bütçeye katkı’

Ömer KADİROĞLU

Kasım ayında sigorta emeklilerine verilecek 40’ar bin liralık ikramiye, vatandaşlar tarafından farklı görüşlerle değerlendirildi. Ödemeyi ihtiyaçlar açısından olumlu bulanlar olduğu gibi, uygulamanın seçim öncesine denk gelmesini eleştirenler de oldu.

Bazı emekliler, 40 bin liranın artan hayat pahalılığı karşısında önemli bir katkı sağlayacağını ve özellikle ilaç ile temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacağını belirtirken, bazı vatandaşlar ise aynı desteğin engellilere, sosyal yardım alanlara ve dar gelirli kesimlere de verilmesi gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Hasan Bayraktar

“Kasım ayında sigorta emeklilerine verilecek 40’ar bin lira, insanların biraz da olsa ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacaktır. Ben de emekliyim ancak sigorta emeklisi değilim. Verilecek bu para, her gün artan fiyatlar karşısında emekliye ilaç gibi gelecektir.”

İbrahim Aydoğdu

“Kasım ayında sigorta emeklilerine 40’ar bin lira verileceği açıklandı. Kimse ‘ben istemem’ demez. Çok fazla giderimiz var ve iyi geldiğini düşünüyorum. Bu biraz da seçime yönelik yatırım. Bu parayı aldığımda ben de ilaçlarımı alacağım. Çok fazla ilacım var ve muhtemelen onlara harcayacağım.”

Hüseyin Güneysoy

“Kasım ayında sigorta emeklilerine 40’ar bin lira ikramiye verilmesini gereksiz buluyorum. Ben de sigorta emeklisiyim ancak bu parayı vermek yerine daha hayırlı bir şey yapılabilirdi. 40 bin lira çok da büyük bir rakam değil. Adama 40 bin lira versen ne olacak, vermesen ne olacak?”

Hüseyin Çaklioğlu

“Kasım ayında sigorta emeklilerine verilecek olan 40’ar bin lira muhtemelen seçim yatırımıdır. Bence bundan önce ülkede yapılması gereken çok daha acil çalışmalar vardı. Bu para hiç hesabımızda olan bir şey değildi ancak iyi de oldu. Biz eşimle 13’üncü maaşlarımızla koltukları tamir ettirmeyi düşünüyorduk. Bu 40 bin lira da bu noktada bize biraz yardımcı olacaktır.”

İbrahim Sait

“Sigorta emeklilerine verilecek olan 40’ar bin lira güzel bir düşünce oldu ancak bu noktada engellilere ve yoksulluk maaşı alanlara da bu ödeme yapılsa daha iyi olacaktı. Ben memur emeklisiyim ancak böyle bir para da çok büyük değil, bir alışverişte bitebilecek bir paradır.”

Muhlis Güneş

“Kasım ayında sigorta emeklilerine verilecek 40’ar bin lira çok iyi bir şey ancak bunu seçim öncesi niye yaptılar? Bundan iki-üç yıl önce niye yapmadılar? Bu tamamen seçime yönelik bir hareket olduğunu gösteriyor. Ben de sigorta emeklisiyim, bu paradan ben de alacağım ancak 40 bin lira çok da büyük bir rakam değildir. Dört kez akaryakıt istasyonuna girsen veya üç kez alışverişe girsen bu para zaten yetmez bile.”

Mustafa Kurumanastırlı

“Sigorta emeklileri genellikle çok düşük ücretler yatırdıkları için emekli maaşları çok düşüktür. Bu paranın elbette verilmesi lazım ancak sosyal devlet anlayışı gereği sadece sigortalılara vermek yerine hiç yatırımları olmayan ve mağdur olanlara, sosyal yardım alanlara ve engellilere de bu para verilmelidir. Sosyal yardım alanlar, engelliler veya dar gelirli insanlar için nasıl bir çalışma yapıldı, onu merak ediyorum. Seçime üç gün kala bu gündeme gelmemeliydi.”

Hüseyin Kamar

“Ben de sigorta emeklisiyim ve bu para verilecekse eğer ben de çocuklarıma vereceğim.”