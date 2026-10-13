Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, son üç gündür sosyal medya hesaplarının yeniden kapatıldığını belirterek, seçim öncesinde partinin sesinin kısılmaya ve baskı altına alınmaya çalışıldığını savundu. Özersay, “Bu baskılara boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Kudret Özersay, yazılı açıklamasında, ülkede demokrasi adına hiçbir şey bırakılmadığını ileri sürerek, dile getirdikleri hukuksuzluk ve yolsuzlukların halk tarafından duyulmasının istenmediğini ifade etti.

Halkı bilgilendirdikleri için seslerinin duyulmasının engellenmeye çalışıldığını savunan Özersay, Halkın Partisi olarak baskılara boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Sürekli halkın arasında olduklarını ve halkın nabzını iyi tuttuklarını düşündüğünü belirten Özersay, sosyal medya hesaplarına yönelik yasaklama ve müdahalelerin ters tepeceğini ileri sürerek, “Bu yapı devam etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Bu arada HP lideri Özersay, Çamlıbel ve Kalkanlı'yı ziyaret ederek, bölge halkıyla bir araya geldi.

