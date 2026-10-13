Hediye verecektim

Güney Kıbrıs’tan temin ettiği 538 bin TL değerindeki eşyaları Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak ithal etmeye çalışırken Metehan Sınır Kapısı’nda yakalanan 32 yaşındaki S.Ö.M., dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde her biri 150 bin TL değerinde olan iki saat ve diğer eşyaları arkadaşlarına hediye vermek için getirdiğini iddia eden zanlı soruşturma kapsamında teminata bağlandı.

Zanlı, 40 bin TL nakit teminat, 700 bin TL kefalet senedi şartıyla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Güney Kıbrıs’ta sakin S.Ö.M.’nin kullanımındaki LAG 493 plakalı araçla Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada, Gönyeli Metehan Kara Sınır Kapısı’nda Gümrük Rüsumat Dairesi’ne bağlı Kaçakçılığı Önleme Şubesi tarafından kontrol edildiğini söyledi.

Yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş, muhtelif markalarda etiketli ve paketli 77 adet kıyafet, biri Titanium, diğeri Seiko marka olmak üzere 2 orijinal kol saati, muhtelif markalarda 10 adet elektronik ve bilgisayar parçası ile 5 adet makyaj malzemesi bulunduğunu belirten polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirterek, kendisinden izahat istendiğinde söz konusu eşyaları arkadaşlarına hediye olarak getirdiğini söylediğini aktardı.

Yapılan değer tespitinde kol saatlerinin her birinin 150 bin TL değerinde olduğunun belirlendiğini ifade eden polis, kıyafetler ve diğer eşyaların toplam değerinin ise 238 bin TL olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, Güney Kıbrıs’ta yaşamasına rağmen KKTC’de de evi bulunduğunu ve KKTC vatandaşı olduğunu kaydederek teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi. Yargıç; zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 700 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdi.