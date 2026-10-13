'Zor durumdayım’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Sınır Kapısı’nda üzerinde 9 ayrı paket halinde toplam 4 gram kokain bulunan 48 yaşındaki D.M., uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle aldığını ve KKTC’de belirlenen bir konuma bırakması karşılığında 250 Euro alacağını itiraf etti. Kokain ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alınan zanlı “Zor durumda olduğum için bu işi yaptım, pişmanım” dedi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Ekim 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında, Metehan Kara Sınır Kapısı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapacak olan D.M.’nin üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi.

Yapılan aramada, zanlının tasarrufunda 9 ayrı paket halinde yaklaşık 4 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirten polis, zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’ta bir şahsın yönlendirmesiyle belirlenen bir konumdan aldığını, KKTC’de başka bir konuma bırakacağını ve karşılığında 250 Euro alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve zanlının cep telefonunun inceleneceğini ifade ederek 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise zor durumda olduğu için böyle bir işe giriştiğini söyledi.

Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

