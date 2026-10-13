Suç ortağı da yakalandı

Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan A.Ş.’nin, E.M.K.’nin evinden aldığı çantadaki hintkenevirinin 65 gramını alarak satışını yaptığı ve 350 Euro kazanç elde ettiği ortaya çıktı. E.M.K. de tutuklanırken, iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Çantada kalan 100 gram hintkeneviri ile hassas terazi emare alınırken, iki zanlı hakkında 8 gün ek süre alındı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 9 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Narkotik Şubesi ekiplerinin aldığı bilgide, A.Ş.’nin Lefkoşa’daki ikametgâhında uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini söyledi.

Aynı gün zanlının evinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü, bir adet sarma sigara ve 2 gram hintkeneviri tespit edildiğini belirten polis, zanlının sorgusunda 25 Eylül’de E.M.K.’nin evinden bir çanta aldığını ve Taşkent civarına götürdüğünü söylediğini aktardı.

Polis, A.Ş.’nin çantadaki hintkenevirinden 65 gramını almadan önce çantayı ormanlık alanda bir ağacın altına gömdüğünü, aldığı uyuşturucunun 5 gramını içmek için ayırdığını, geri kalanını ise satarak 350 Euro kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Söz konusu bölgeye gidilerek ağacın altındaki çantanın emare alındığını belirten polis, çantada 100 gram hintkeneviri ile bir adet hassas terazi bulunduğunu açıkladı. Polis, E.M.K.’nin de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, emarelerin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini belirten polis, aranan bir şahıs bulunduğunu ve zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini ifade ederek 8 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.