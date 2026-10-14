Tasfiye işlemleri sürüyor

Fon Koordinasyon Kurulu’nun beşinci toplantısında, A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinin yönettiği fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldığı açıklandı. Üç şirketin geriye kalan 49 fonunda toplam 34,1 milyar liralık tasfiye işleminin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, Meclis gündemindeki yasal düzenlemenin ardından diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de hızla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu’nun beşinci toplantısına Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, tasfiye sürecinde gelinen aşama ve ödemelere ilişkin son durum paylaşıldı.

Açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus’un yönettiği fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödendi. Üç portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonunda ise toplam 34,1 milyar liralık tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Böylece söz konusu üç portföy yönetim şirketinin toplam 66 yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye yönelik, toplam 40,5 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiyenin tamamlanması öngörülüyor.

Fon teklifi bugün komisyonda

Açıklamada, önceki toplantılarda alınan kararların hayata geçirilmesini, tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan kanun teklifinin 9 Ekim 2026’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulduğu belirtildi.

Teklifin 14 Ekim’de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, düzenlemenin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecindeki diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Komisyon görüşmelerinin ardından teklifin kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.

Bir milyon liraya kadar ara ödeme

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, net yatırım tutarı bir milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar, net yatırım tutarı bir milyon lira ve üzerinde olanlara ise en fazla bir milyon lira ara ödeme yapılması öngörülüyor.

Fon soruşturması kapsamında el konulan malvarlığı değerlerinin yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilmesi de teklifin düzenlemeleri arasında bulunuyor.

Doğrudan fona devredilemeyen malvarlığı değerleri için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanabilmesi planlanıyor. Bu durumda TMSF’nin, söz konusu varlıkları yargılama sonucunu beklemeden satabilmesi veya tasfiye edebilmesi öngörülüyor.

Tasfiyenin 5-6 ayda tamamlanması hedefleniyor

Fon alacaklarının tahsil edilmesi ve borçların ödenmesi için çalışmaların sürdürüleceği, tasfiye bakiyesinin netleştirileceği belirtildi. Tasfiye sürecinin 5-6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Fon soruşturmasında kaç kişi tutuklu?

7 Ekim 2026 tarihi itibariyle, sorunlu fon şirketlerinin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 220 kişi hakkında işlem yapıldı. 85 kişi tutuklu , 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve 81 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Suç gelirlerinin kaçırılmasını engellemek amacıyla 63 gerçek ve 12 tüzel kişiye ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde 21 el koyma kararı verildi, 67 kişi ve şirketin banka, kripto ile kiralık kasa varlıklarına el konuldu.