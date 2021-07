Elektriğe artık çözüm gerekiyor

Ömer KADİROĞLU

Ülkenin bazı yerlerinde su sorunu yaşanırken, birçok bölgede ise elektrik kesintileri oluyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün yine bazı bölgelerde kesintiler olacağını duyururken, kavurucu sıcaklarda elektriksiz kalan vatandaşların sabrı giderek taşıyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, elektrik kesintilerinin iş yaşamını, hastaları, çocukları kötü etkilediğini ifade etti. Yıllardır aynı sorunların yaşandığını dile getiren vatandaşlar, “Artık çözüm istiyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Hayriye Birdal (Lefkoşa)

“Üretim yetersiz olduğu için elektrik kesintilerinin olacağı açıklaması yapıldı. Bu bahane kabul edilemez. Saatlerce elektriksiz kalıyoruz, ani kesintiler yüzünden eşyalarımız bozuluyor. Beyaz eşyayı tamir etmek veya yenisini almak çok pahalıdır. Zaten vatandaşın bütçesi gün geçtikçe eridi. Bir de eşya alacak durumu yoktur. Öte yandan hasta insanlar var, jeneratörü olmayan işletmeler ve çocuklu aileler var. Aşırı sıcaklarda özellikle hasta ve çocuklar çok kötü etkileniyor. Yıllardır bu sorunlar yaşanıyor ve hiç kimse yaşanan sıkıntılara çözüm üretmiyor. Bir an önce yetkililerden kalıcı çözümler bekliyoruz.”

Mehmet Kınık (Yedikonuk)

“Zaman zaman bizde de saatler süren kesintiler yaşanıyor. Elektrik Santrallerinin arızalı olduğu ve yeterli üretim yapılmadığı söyleniyor. Bu nedenle planlı kesintiler yapıldığı açıklandı ancak biz kavurucu sıcaklardan dolayı perişan oluyoruz. Özellikle aşırı sıcakların yaşandığı bu günlerde kesinti yapılması bezdirdi. Bu noktada yıllardır devam eden Teknecik sorununa bir çözüm bulsunlar.”

Teyfide Dolmacı (Değirmenlik)

“Teknecik Elektrik Santralinin yıllardır süre gelen sorunları var. Artık herkes biliyor, bir çözüm üretsinler ve yaşanan sorunu kalıcı olarak ortadan kaldırsınlar. Yıllardır yaşanan kesintiler nedeniyle evime güneş enerjisi taktırdım. Mademki soruna çözüm üretmiyorsunuz ve Teknecik de yetersiz kalıyor o zaman maddi gücü olan kişilere güneş enerjisi için izinler verin ki santralin yükü azalsın.”

İnanç Önal (Arapköy)

“Elektrik kesintileri ülke genelinde yaşanıyor ve bu sıcak havalarda elektriksiz kalmak işkence oluyor. Yıllardır yapılması gereken işler ötelendi ve bugün koca santral yetersiz kaldı. Bu sorunların yaşanmaması adına bir an önce sıkıntıların giderilmesi gerekiyor. Sadece Teknecik değil, Elektrik Kurumun da, yolların da devletin de kökten değişmesi gerekiyor. Biz Teknecik Santraline yakınız… Bacadan çıkan zehir vücudumuza işliyor ve şimdi değilse bile ileride bunun acısını çekeceğiz. Bizim bölgelerde kanser vakaları her geçen gün artıyor. Restoranım ve evimin elektrik faturaları 6 bin TL’ye yakındır ve aksatmadan faturalarımı ödüyorum. Nasıl ki bizler faturalarımızı aksatmadan ödüyoruz kurum da bizlere kesintisiz kaliteli hizmet vermesi gerekiyor.”

Derviş Ulucan (Kırıkkale)

“Elektrik kesintileri bizim köyde yaşanmasa da ülkede birçok bölgede bu sıkıntı yaşanıyor. Bu kabul edilir bir durum değildir. Uzun zamandır Teknecik’te yolunda olmayan birşeyler var ve aksaklıklar yaşanıyor. Kesintiler nedeniyle aldıklarımız bozulacak diye stok yapmıyoruz, günlük alıyoruz. Ben 20 yıl önce Güney Kıbrıs’ta çalışıyordum ve adamlar önce rüzgâr sonra da güneş enerjisi ile üretim yapmaya başladı ancak bizde hala kesintiler yaşanıyor. Bu konuda yetkililerden çözüm üretmelerini bekliyoruz.”

Rahmi Gümüşoğlu (Haspolat)

“Elektrik kesintileri bizim bölgede de bir iki kez yaşandı. Elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödüyoruz ancak bu sıcaklarda kesintilere maruz kalıyoruz. Ayda 500 civarı elektrik ödüyorum ve düzgün hizmet alamıyoruz. Sendika başka bir şey söyler, Bakan ayrı bir şey söyler ancak onların koltukları sağlam, olan halka oluyor. Yaşanan bu sıkıntılara bir an önce çözüm üretilmesini istiyoruz.”

Osman Iravul (Küçük Kaymaklı)

“Ülkenin birçok yerinde elektrikte dönüşümlü olarak kesintiler yaşanıyor. Fatura tutarlarını tam olarak ödüyoruz ve karşılığında kurum bize elektriklerde kesinti yaşatmamak için ne gerekiyorsa yapması gerekiyor.

Artık bu işi yapabilecek kişilerin o makamlarda olmasını istiyoruz. Kendi çıkarları için değil halkın çıkarları için uğraşacak kişilerin o makamlarda olmasını istiyoruz. Hasta olanlar, oksijene bağlı olanlar ve diyaliz hastaları var. Sen elektriklerde kesintiler yaparak onları öldürme hakkın var mı? Toplumu elektriksiz bırakanlar bir bakıma cinayet de işliyor. Teknecik Elektrik Santrali’nden kara dumanlar yükseliyor ancak halk sağlığını riske atan bu durum için bile bir şey yapmıyorlar. Memlekette her şey dört dörtlükmüş gibi bir de utanmadan 3 ay tatile gidiyorlar. Çalışsınlar biz onları oraya toplum menfaatleri adına çalışmaları için seçtik onlar da hakkını versin.”

Atilla Aktaş (Haspolat)

“Elektrik kesildiğinde hayat kesiliyor, işimiz kesiliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada santraldeki jeneratörlerin çoğunun arızalı olduğu bildiriliyor ancak bu kadar faturalardan toplanan paralarla bu jeneratörlerin tamiri niye yapılmadı? Ödemeyenlerin elektriklerini kesiyorsunuz anladım ancak faturasını düzenli ödeyenlerin ne suçu var ki bu duruma maruz bırakılıyoruz. Elektrik akımını kesmek demek insanların yaşam hakkını elinden alıyorsunuz demektir. Evlerinde hastası olan elektrikle hayatta olan ve çocukları olan çok insan var ve siz bunlara bu zulmü yaşatma hakkına sahip değilsiniz. Bir an önce yaşanan sıkıntılara bir çözüm üretilmesi gerekiyor.”



Yine kesinti olacak

Öte yandan bugün Girne’de bazı bölgelere 09.00 ile 12.00 arası elektrik verilmeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, şebekedeki çalışmadan dolayı, 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Alsancak doğu sahil, Çıkartma Plajı bölgesi, Alsancak Milli Parkı’nın güneyi, Ada Otel ve güneyi, Çevre Yolu’nun batısı-dağ yönü bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.