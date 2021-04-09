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Elektrik kabloları pet şişeyle kapatıldı

Hasar gören aydınlatma direklerinden geriye kalan elektrik kabloları pet şişeyle kapatıldı

Elektrik kabloları pet şişeyle kapatıldı
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Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’da Başbakanlık ışıkları olarak bilinen bölgede trafik kazası sonucu hasar gören aydınlatma direkleri son 2 yıldır halen onarılmadı. Kırılan ve yerlerinden sökülen direklerin yerine yenileri konulmazken, direklere elektrik akımı sağlayan kabloların bantlandığı, bazılarına ise pet şişe geçirildiği görüldü.  Direklerden geriye kalan kablolara pet şişe takılması, uzun süredir onarım yapılmaması vatandaşın tepkisine yol açtı.

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Vatandaşlar, direklerin onarılmaması bir yana kabloların ilkel bir şekilde korunmaya alınmasını da eleştirdi. 
Diyalog gazetesi, 21 Mayıs 2019 tarihinde “Hizmet Bekliyoruz” başlığı altında direklerin onarılmadığını kamuoyunun bilgisine sunmuştu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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