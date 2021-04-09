Oyunlar eşliğinde hayat pahalılığı kınandı

Kamuda örgütlü 6 sendika, “hayat pahalılığının geri ödenmemek üzere durdurulmasını” protesto için Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yaptı.

Genel grev yapan ve Meclis önüne yürüyen Sendikalar, “Yoksullaştırmaya karşı hayır” pankartı açarak, kamu çalışanlarının yasal haklarının elinden alınmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Eylemi, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Hemşire ve Ebeler Sendikası ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası gerçekleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis önünde kurulan platformda yaptığı konuşmada, hükümetin adaletsizce haksızca Meclis açık olduğu bir dönemde yasa gücü kararname ile hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını protesto etmek için burada olduklarını söyledi.

Turizm emekçilerini de selamlayan ve destek belirten Bengihan, verilen mücadelenin ekmek kavgası olduğunu vurguladı.

Bengihan, kamu çalışanları ile emekçilerin haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, amacın kamu ile özel sektör çalışanlarını bir birine düşürmek ve sömürmek olduğunu ifade etti.

Ahkam kesmeyin icraat yapın

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, emek kavgasına emek mücadelesine destek veren herkese teşekkür ederek, bugün burada olmalarının sebebinin Başbakan’ın hükümetin süreci adaletsizce yönettiği için olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, gücün halkta olduğunu vurgulayarak, vatandaşı birbirine sokarak sürecin yönetilemeyeceğini vurguladı.



İstifa çağrısında bulunan Serdaroğlu, halkın artık “ahkam kesme” değil icraat beklediğini kaydetti.

Atan: Herkes bedelini ödeyecek

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, halkın yanında olmayan herkese bedelini ödeteceklerini belirterek, çalışanın haklarını budamaya çalışan hükümeti eleştirdi “yeter artık” dedi.

Hak mücadelesinde olduklarını ifade eden Atan, Cumhurbaşkanına atamaları onaylamaması çağrısında bulundu.

Eylemde ayrıca Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen de birer konuşma yaptı.

Eylem konuşmaların ardından olaysız tamamlandı.

TIP-İŞ eylemlerini genişletti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), dünden itibaren tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin duracağını açıkladı.

Tıp-İş Yönetim Kurulu sosyal medyada yaptığı açıklamada “06.04.2021 tarihinde yapılan Tıp-İş Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirilmiş ve 08 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren mevcut kurul eylemimizin devamıyla birlikte tüm kamu sağlık merkezlerinde poliklinik hizmetlerinin de durdurulması şeklinde eylemlilik sürecinin artırılması kararı alınmıştır” denildi

Meclis grev nedeniyle toplanamadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısı, Meclis personelinin büyük çoğunluğunun, kamuda örgütlü 6 sendikanın hayat pahalılığı ödeneğinin geri ödenmemek üzere durdurulması gerekçesiyle yaptığı genel greve katılması nedeniyle yapılamadı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, greve birçok kamu, kurum ve kuruluşunda örgütlü sendikanın destek verdiğine işaret etti. Bu bağlamda, Meclis çalışanlarının birçoğunun da greve katıldığını belirten Sennaroğlu, “Dolayısıyla bu grev Genel Kurul çalışmalarını da etkilemiş ve bugün toplanması gerekir Genel Kurul çalışmaları İçtüzüğün 161’inci maddesi tahtında yapılamamıştır” dedi.