Emmanuel 10 yıl süreyle gizlendi

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat bölgesinde Demirhan Polis Karakolu Ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edilen Nijerya uyruklu 6 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklanan zanlılardan en uzun süre kaçak yaşam süren zanlının 2014 yılından beri ülkede bulunan Emmanuel Tochukwu Anosike olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, asayiş kontrollerinin 20 Ocak 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Haspolat bölgesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilen Kelechi Prince Ek Wenugo’nun 18 Mart 2022 tarihinden beri 612 gün, Chidiebere Paul Ngene’nin 31 Aralık 2022 tarihinden beri 385 gün, Aranka Gift Iliya’nın 29 Kasım 2021’den beri 782 gün, Lawrenece Chidiebere Κevven’in 10 Kasım 2021 tarihinden beri 801 gün ve Emmanuel Tochukwu Anosıke’nin 24 Mayıs 2014 tarihinden beri 3 bin 528 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlıların tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında 21 Ocak’ta mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkında 3 gün tutuklama emri alındığını ifade etti.

Polis memuru bu süre içerisinde Muhaceret Şubesinden gerekli araştırmanın yapıldığını açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların ülkede yasal statüleri olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

