İki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir restoranın park yerinde narkotik ekipleri tarafından tespit edilen iki kişiden birinde silah bulundu.

Hasan Erkoç ile Ramazan Bahçeci isimli şahıslar tutuklanırken, ele geçirilen silah ve mermiler balistik incelemeye gönderildi.

Silahın Erkoç’a ait olduğu, Bahçeci’nin ise suçla bağlantısı olduğu kaydedildi.

Haklarında silah taşıma ve tasarrufu suçlarından soruşturma yürütülen zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 18.45 sıralarında Göçmenköy’de bulunan bir restoranın arka kısmındaki park alanı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından tespit edilen Hasan Erkoç’un üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada Erkoç’un aracında Sur marka 9 mm çapında tabanca ve 10 adet 9 mm canlı mermi tespit edilerek, zanlının suçüstü gereğince tutuklandığını belirtti. Polis, silah ve mermilerin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, olay mahallinde tespit edilen Ramazan Bahçeci’nin de suçla bağlantısı tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını belirtti. Polis memuru, zanlıların 21 Ocak 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı.

Polis memuru, silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların bazı beyanları olduğunu ve bu beyanların araştırılacağını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken çevre kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.