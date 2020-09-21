Emrah Yeşilırmak tercihini yaptı

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) katıldı. Yeşilırmak'ın rozetini, UBP Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar taktı. Verilen bilgiye göre; önceki gün düzenlenen rozet takma etkinliğinde konuşan Emrah Yeşilırmak, 2018 yılında bağımsız olarak zor bir görev üstlendiğini, gerek seçilme sürecinde gerekse de başkanlık görevinde UBP'nin ve Genel Başkan Tatar'ın büyük desteğini gördüğünü söyledi.

Bazı partilerin kendisi ile temasa geçerek katılım daveti yaptığını belirten Yeşilırmak ancak kendisinin uzun yıllardır gönlünde ayrı yeri olan UBP'ye katılmayı tercih ettiğini vurguladı.

Yeşilırmak, “UBP bu ülkenin en büyük partisidir... TMT ruhuyla kurulmuştur. KKTC'yi kuran partidir. Atatürk ilke ve İnkılaplarına inanmaktadır. Tercihimin temel nedeni budur. Özellikle de bugün atılan iftiralara karşı, bu mesajımız da iyi anlaşılmalıdır" dedi.

UBP'nin ülkeye önemli icraatları olduğunu söyleyen Yeşilırmak, Türkiye ile kardeşlik duygusunu yürekten savunan UBP'ye kabul edilmesinin kendisi için onur verici olduğunu ifade etti.

Tatar: Heyecan yaşadık



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar da, Emrah Yeşilırmak gibi başarılı bir siyasetçiyi aralarında görmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.Emrah Yeşilırmak'ın seçilmeden önce de çalışmalarını takip ettiğini kaydeden Tatar, "Seçildikten sonra da böylesi zor bir görev üstlenmiştir. Çalışkanlığı ve enerjisi ile bir zor görevin nasıl başarı ile yürütülebileceğini göstermiştir. Böyle bir belediye başkanını aramızda görmekten şeref duyuyoruz" dedi.Emrah Yeşilırmak'ın UBP çatısı altında nice başarılara imza atacağına inandıklarını belirten Tatar, "Emrah Yeşilırmak'ın katılımı ile çok daha güçlendik. Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmaya devam ediyoruz. Bizler KKTC’ye inanan bir parti olarak, hep birlikte daha çok çalışacağız ve halkımıza yeni bir geleceği birlikte hazırlayacağız “ diye konuştu.