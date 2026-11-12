En büyük gücümüz değerli 50 adayımız

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 6 Aralık seçimlerine 50 milletvekili adayıyla hazırlandıklarını belirterek, “En büyük gücümüz birbirinden değerli 50 adayımız” dedi. Ataoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde seçimlerden güçlü bir sonuç almayı hedeflediklerini vurguladı. Demokrat Parti (DP), 6 Aralık Genel Seçimleri öncesinde milletvekili adaylarına yönelik düzenlediği iki günlük siyaset kampını tamamladı. Bafra Kaya Artemis Otel’de gerçekleştirilen kampın kapanışında adaylara hitap eden DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin güçlü bir kadro ve iddialı hedeflerle seçime hazırlandığını belirten Ataoğlu, gerekli değerlendirmeleri yaptıklarını ve başarıya ulaşmak için stratejilerini belirlediklerini söyledi.

“En büyük gücümüz 50 adayımız”

Demokrat Parti’nin seçimlerde önemli bir avantaja sahip olduğunu ifade eden Ataoğlu, birbirinden değerli 50 milletvekili adayının toplumun farklı kesimlerine ulaşabilecek potansiyelde olduğunu kaydetti.

Adayların farklı meslek gruplarından, sivil toplum örgütlerinden ve toplumun çeşitli kesimlerinden geldiğine dikkat çeken Ataoğlu, her adayın kendi çevresinde önemli bir etki alanına sahip olduğunu belirtti.

Adayların mesleki birikimleri, sosyal ilişkileri ve toplumla kurdukları bağların DP açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade eden Ataoğlu, bu potansiyelin doğru değerlendirilmesi halinde seçimlerde başarılı bir sonuç elde edilebileceğini söyledi.

“Tam bir aile havası oluştu”

İki günlük siyaset kampının yalnızca siyasi eğitim açısından değil, adayların birbirlerini daha yakından tanımaları ve ortak hedefler doğrultusunda kaynaşmaları bakımından da verimli geçtiğini belirten Ataoğlu, kamp süresince güçlü bir dayanışma ortamı oluştuğunu kaydetti.

Eğitim programlarında katkı koyan akademisyen ve uzmanlara teşekkür eden Ataoğlu, adayların birbirlerine güvenerek ve destek olarak seçim sürecinde birlikte çalışacaklarına inandığını ifade etti.

Kampın tamamlanmasıyla birlikte seçim çalışmalarında yeni bir döneme girileceğini belirten Ataoğlu, Demokrat Parti ailesinin el ele, kol kola ve omuz omuza hareket ederek 6 Aralık seçimlerinde başarı elde etmek için mücadele edeceğini vurguladı.