Ekipler işbaşında

Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte yargın riski artarken, itfaiye ekipleri çocukları bilinçlendirmek amacıyla başlattığı bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, okullar tarafından İtfaiye Müdürlüğünü ve ilçelerdeki yangın istasyonlarını ziyaret eden öğrencilere yangınlarla ilgili farkındalık yaratacak bilgiler aktarıyor.

Ekipler bu kapsamda Lefkoşa’da bulunan istasyonu ziyaret eden Yeniboğaziçi Okul Öncesi öğrencilerine itfaiyenin görevleri, yangın çeşitleri, olası bir yangın durumunda nasıl davranılacağı ve yangın gördüklerinde itfaiye ye nasıl haber verecekleri konularında pratik bilgiler verdi.

Ekipler ayrıca Girne’de faaliyet gösteren Şht. Hasan Cafer İlkokulu ve Ziyamet İlkokulu öğrencilerini de bilgilendirdi.

