Güney Kıbrıs’ı ziyareti eden Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’ın 3 günlük ziyareti çerçevesinde, başta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis olmak üzere bir çok görüşme yaptığını ancak ırkçı faşist ELAM yetkilileriyle görüşmeyi reddettiği bildirildi.

Politis haberi, “Cumhurbaşkanı Tasulas Yolu Gösterdi” başlığıyla birinci sayfasından “Yunanistan Radikal Sağı Meşrulaştırmıyor… Konstantinos Tasulas ELAM’le Görüşmeyi Reddetti” başlığıyla iç sayfasından aktardı. Gazete, Tasulas’ın Güney Kıbrıs ziyareti sırasında ve Avrupa Günü’nde ELAM liderliğiyle görüşmeyi reddettiğine dikkat çekti.

Gazete güvenilir kaynaklara dayanarak bunun, Tasula’nın kişisel tavrı değil Yunanistan’ın “Suç örgütü olarak mahkum edilen ve liderleri halen cezaevinde bulunan Hrisi Avgi’nin (Altın Şafak), Güney Kıbrıs’taki yan dalına karşı tavrı olduğunu” yazdı.

Haberde Haziran 2025’te Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek Yunanistan Meclis Başkanı Nikiatas Kaklamanis’in de Tasula ile aynı tavrı sergileyeceği bilgisine yer verildi.