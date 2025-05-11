İçi boş çıktı

Lefkoşa’da bulunan Zahra Sokak'ta yol kenarına bırakılan şüpheli bavul, bomba imha uzmanları tarafından uzaktan müdahaleyle açıldı. Bavulun boş olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre Lefkoşa'da Zahra Sokak üzerinde, yol kenarına şüpheli bir bavul bırakıldığı polisin bilgisine gelmesi üzerine sokak üzerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak, bavul, PGM Bomba İmha Uzmanları tarafından uzaktan müdahale edilerek açıldı.

İşlem sonrası valizin boş olduğu, içerisinde herhangi bir şeyin olmadığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

